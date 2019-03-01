شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة اليمنى يؤكد الحاجة الماسّة لحماية الآثار فى بلاده من النهب والتهريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الثقافة اليمنى مروان دماج ، الخميس ، ، الحاجة الماسّة لحماية الآثار فى بلاده من النهب والتنقيب العشوائى والتهريب إلى الخارج.

وأشار دماج خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الثقافية والتعليمية مارى رويس ، إلى أن الأضرار تفاقمت بسبب الانقلاب الحوثى واحتلاله لمؤسسات الدولة ، وهو ما خلق فراغاً أمنياً ومؤسسياً استفاد منه الحوثيون وغيرهم من الجماعات المتطرفة للعبث بمقدرات الشعب اليمنى والاتجار بموروثه التاريخى لتمويل أنشطتهم الإجرامية.

واتفق الجانبان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على تأسيس شراكة مستدامة فى مجال التصدى لبيع وتداول القطع الأثرية اليمنية فى الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة، وترتيب برامج تدريبية للكوادر اليمنية المتخصصة فى مجال التنقيب عن الآثار وتوثيقها والحفاظ عليها.