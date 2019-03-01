العمالقة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية غرب تعز

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن ألوية العمالقة واللواء 20 نفذت بإسناد من قوات التحالف، عملية واسعة على مواقع لـ" أنصار الله" شمال منطقة البرح غرب تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع استراتيجية في السلسلة الجبلية المطلة على منطقة الحناية في أطراف الوادي.

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وأضاف أن القوات استعادت أيضا مواقع أخرى كان يتمركز فيها مقاتلو "أنصار الله"، في جبال مطلة على وادي رسيان في جبهة البرح.

ووفقا للمصدر، تكبدت "أنصار الله" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال العملية، في حين اغتنمت القوات الحكومية أسلحة متوسطة وثقيلة، إضافة إلى ذخائر متنوعة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.