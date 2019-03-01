أمطار غزيرة تغرق مناطق في الأردن وسوريا وفلسطين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت بلاد الشام إلى منخفض جوي خلال الأيام الماضية، ما تسبب بهطول أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات وعواصف رعدية وانخفاض كبير في درجات الحرارة، متأثرة بكتلة هوائية قطبية، صدرت على أثرها تحذيرات من تشكل السيول في بعض المناطق، وانجرافات في التربة، وأعلنت على أثرها الطوارئ في العاصمة الأردنية عمان، فيما يتوقع انكسار تلك الموجة اليوم الجمعة.

وشهدت غالبية المناطق السورية أمطاراً إذ طرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في معظم المناطق. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، أن يكون الجو غائماً إلى غائم ماطر على فترات، ويكون هطول الأمطار غزيراً على المناطق الغربية والجنوبية والجزيرة، وثلجياً على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر، ويتدنى مستوى هطول الأمطار التدريجي حتى 900 متر خلال ساعات المساء والليل والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، مع هبات نشطة السرعة خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية ودمشق، لتتجاوز سرعتها 85 كم في الساعة. وتعرضت المحافظات السورية لأمطار متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 120 مليمتراً في قلعة الحصن بحمص، وفق ما ذكرت «سكاي نيوز عربية» أمس.

وفي لبنان، شهدت بيروت ومدن أخرى هطولاً لحبات البرد، وتوقعت الأرصاد الجوية في البلاد، أن يكون الطقس غائماً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات. وحذرت الهيئة من تشكل السيول، وحدوث انجرافات في التربة، خاصة خلال فترة قبل الظهر، وتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر، وتدني الرؤية خلال النهار.

وفي الأردن، أغرقت الأمطار شوارع العاصمة عمّان، وطُرقاً أخرى أمس، وأعلنت الأمانة الكبرى حالة الطوارئ القصوى، وأدت المياه والرياح القوية إلى انهيارات صخرية، وأخلت الجهات المعنية عشرات المحاصرين، بينهم لاجئون في البادية.

وشهدت شوارع عمّان غرق مركبات وتدخلّت جرّافات وزارة الأشغال لانتشالها. وأنقذت فرق الدفاع المدني محاصرين في منطقة وسط البلد ومنطقة «الدوار السابع» على طريق المطار. وتحدثت أمانة عمّان الكبرى عن تسبب كمية الأمطار «القاسية»، وتدفق الأتربة وتزايد السيارات في إغلاق مسارب تصريف المياه. وحذّرت وزاره المياه القاطنين من قرب سد الوالة جنوبي البلاد ودعتهم للابتعاد فوراً مع توقع فيضانه خلال ساعات نتيجة امتلاء مخزونه.

وانخفضت درجات الحرارة في فلسطين عن معدلاتها بحوالي 6-7 درجات مئوية، وكان الطقس بارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية. وتوقعت هيئات الأرصاد انكسار الموجة الباردة اليوم مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

(وكالات)