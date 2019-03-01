شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين العراق والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم الخميس، عمق العلاقات التاريخية بين العراق والكويت، مشددا على ضرورة تواصل المؤسسات التشريعية بين البلدين.

وأشاد صالح -خلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية، بمواقف الكويت الداعمة للعراق فى مختلف المجالات، لا سيما المساعدة فى إعادة النازحين والمهجرين وتوفير الدعم اللازم لهم، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد الغانم حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، والوقوف إلى جانبه، ومساندته فى المجالات كافة، مشيداً بالانتصارات التى حققها الشعب العراقى ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

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