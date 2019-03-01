شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى: يجب تحديد منابع التهديد لإيجاد طرق لمواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، اليوم الخميس، أهمية تحديد منابع التهديد ورصد الأساليب التى يستخدمها فى نشاطاته من أجل إيجاد الطرق الكفيلة بتحييده وإفشال أهدافه.

ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن الفريق قايد صالح قوله، خلال زيارته لولاية تمنراست (جنوب)، "لا شك أن فتح مجال التوبة النصوح أمام من ضلت بهم السبل وضلوا سواء السبيل، وقرروا طائعين تسليم أنفسهم للجيش".

واعتبر أن ذلك فرصة متجددة أمام هؤلاء التائبين يتم من خلالها فتح المجال أمام من عاد إلى رشده، وقرر العودة إلى أحضان شعبه ووطنه، وتيقن أن لا فائدة تُرجى من الخروج عن سكة الوطن الذى يظل عظيما بقدره الرفيع، وعزيزًا بقدراته العالية، وكبيرًا يصفح عند الضرورة ويعفو عند المقدرة".

وأكد الأهمية الحيوية التي تكتسيها الناحية العسكرية السادسة (جنوبي الجزائر)، والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الجزائرى: يجب تحديد منابع التهديد لإيجاد طرق لمواجهته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.