الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدعم السعودية لليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالدعم الكبير الذى تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن ، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر المانحين لليمن بجنيف، الذى يناقش خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 ، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تبرعها بقمية 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة فى اليمن التى أطلقتها الأمم المتحدة. كما قدمت الإمارات أيضا 500 مليون دولار مساعدات للشعب اليمنى بينما اتهم الدكتور عبدالله ربيعة الحوثيين بسرقة الإغاثات والمساعدات الموجهة للشعب اليمنى .

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