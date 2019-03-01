شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يدمر أوكارا للإرهابيين فى ريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدات الجيش السورى اليوم /الخميس/ من القضاء على عدد من الإرهابيين ودمرت تجمعات وأوكارا لهم فى إطار ردها على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة بالمدفعية وراجمات الصواريخ على أوكار الإرهابيين فى منطقة تل الصخر بالريف الشمالى، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير تحصينات وعدد من الأوكار يستخدمونها مراكز انطلاق لاعتداءاتهم على نقاط الجيش والمناطق الآمنة.

و أشارت الوكالة ، إلى انه فى الريف الشمالى أيضا ، نجحت وحدات من الجيش فى تدمير أوكار ومنصات إطلاق قذائف لتنظيم "كتائب العزة" فى قرى بلدات الأربعين والزكاة وحصرايا موقعة فى صفوفهم قتلى ومصابين.

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