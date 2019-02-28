وتحت ضغط من وزراء مؤيدين للاتحاد الأوروبي، وعدت "ماي" في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنّ المشرعين سيكون لهم كلمة بشأن هل تسعى إلى تمديد فترة التفاوض على المادة 50 إذا رفض البرلمان اتفاقها بشأن بريكست أو خروجا "بدون اتفاق" الشهر المقبل.
وقال يوسيتس - في رسالة إلى ماي: "قررت الاستقالة من الحكومة في أعقاب القرار هذا الأسبوع بالسماح بتأجيل خروجنا من الاتحاد الأوروبي"، فيما ردّت رئيسة الوزراء: "تركيزنا المطلق يجب أن يكون على الحصول على اتفاق يمكنه أن يحظى بالدعم في البرلمان والمغادرة في 29 مارس".
وحذّر يوسيتس، الذي قال إنَّه سيصوِّت لصالح اتفاق ماي عندما تعيده إلى البرلمان، من أن شروط أي تمديد سيمليها الاتحاد الأوروبي "في إذلال أخير للبلاد".
ومضى قائلاً: "لا يمكننا التفاوض على خروج ناجح ما لم نكن مستعدين للسير عبر الباب.. لذلك يجب علينا أن تكون لدينا الشجاعة، إذا لزم الأمر، لاستعادة حريتنا أولًا ثمّ الحديث بعد ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني يستقيل بسبب احتمالية تأجيل «الخروج الأوروبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.