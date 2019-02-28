"واتساب" تكتشف وجو خلل مقلق في تطبيقها الخاص بالأيفون

أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون هذا الشهر، بعد اكتشاف خلل مثير للقلق.

وأدخل تطبيق المراسلة الشهير مؤخرا ميزات أمان جديدة، تتيح للمستخدمين قفل واتس آب باستخدام ميزة التعرف على الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID). وتهدف الميزة إلى منع حالات التطفل على الرسائل الخاصة، عند إلغاء قفل الهاتف.

ولكن أحد مستخدمي موقع "رديت" اكتشف وجود خلل أمني، حيث يمكن لأي مستخدم تجاوز ميزة الأمان الجديدة، حتى لو فُعّلت. ويمكن لأي مستخدم تجاوز طرق تسجيل الدخول الآمنة، باستخدام خيار "المشاركة" الخاص بهواتف آيفون، لإرسال الملفات عبر واتس آب، وفقا لما وجده مستخدم "رديت".

ويمكن للمستخدمين تفعيل التحقق أو ميزة التعريف، لتكون مطلوبة فور تسجيل الدخول، ما يعني أنهم يحتاجون إلى تطبيق معرّف اللمس أو التعرف على الوجه، في كل مرة يفتحون فيها واتس آب، أو على فترات تصل إلى ساعة، ما يسمح لهم بالتنقل بين تطبيقات آيفون في هذه الفترة الزمنية. وفشل نظام الأمان عندما قام المستخدمون بتحديد أي خيار فاصل مغاير لميزة قفل الشاشة "على الفور".

وقال متحدث باسم واتس آب: "نحن على دراية بالمشكلة، ونعمل على توفير الحل قريبا. في هذه الأثناء، نوصي المستخدمين بتفعيل خيار قفل الشاشة (الفوري)".

ويأتي الخلل الأخير في ظل تنافس تطبيقات المراسلة الأخرى لتحسين الأمن والخصوصية، بينما تتعامل فيسبوك مع الانتقادات المتعلقة بعدم حماية الخصوصية.