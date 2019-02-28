شكرا لقرائتكم المعلمون المتمرنون اعتصموا تحت المطر وتفرقوا بعد اقرار مجلس الوزراء الدرجات الـ 6 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 21:45

تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ المعلمون المتمرنون اعتصاما في ساحة رياض الصلح، وانضم اليهم رئيس "رابطة اساتذة التعليم الثانوي" نزيه الجباوي. ودعا المعتصمون الى "الاضراب المفتوح"، قبل ان تصدر مقررات مجلس الوزراء التي اقرت الدرجات الست.



وتلا ابراهيم سرور بيانا باسم المعتصمين قال فيه: "نحن 2170 أستاذا، نجحنا وتفوقنا عبر امتحانات مجلس الخدمة المدنية، والتحقنا بعد طولِ عذاب بدورة الكفاءة في كلية التربية بتاريخ 17/7/2017، وتخرجنا منها بعد تأخير نتائجِنا لأشهر. وفي بداية العام الدراسي الحالي التحقنا بثانوياتنا بنصاب كامل أي 20 حصة أسبوعيا لكل أستاذ، من دون مرسوم أو مسوغ قانوني، ولكن إيمانا منا بالقضية التي حملناها وبالمسؤولية التي تصدينا لها وحرصا منا على نجاح العام الدراسي وعلى رغم ما عانيناه وما زلنا من عدم انتظام رواتبنا الا أن قضيتنا الأساس كانت الدرجات الست التي أقرت لأساتذة التعليم الثانوي بالقانون رقم 46 الصادر عن المجلس النيابي بتاريخ 22/8/2017. ومنذ ذلك التاريخ توالت الوعود والعهود علينا بأن هذه الدرجات حق لكم، وأن القانون واضح لجهة الأحقية ومحضر المجلس النيابي التي حصلنا على نسخة منه شاهد على ذلك وبالتوازي فإن ما نقل لنا عن اجتماعات اللجنة الوزارية آنذاك كله يؤكد حقنا في الدرجات الست".

وتابع: "جئنا لنقولها بملء حناجرنا الدرجات الست حقنا ونحن نريد حقنا فاصرفوا لنا هذه الدرجات، فمقاعد صفوفنا وجدرانها اشتاقت إلى أقلامنا وأصواتنا"...

وختم: "وأما وزير التربية أكرم شهيب الذي يعرف معنى كلمة أستاذ حقا فله منا كل الحب والتقدير على ما بذله منذ اليوم الأول وما زال عهدنا له أن نبقى أوفياء لمسيرة العلم والتربية".

تحفظ وزراء عن القرار

واستمر الاعتصام تحت المطر إلى ان صدرت مقررات مجلس الوزراء، حيث أدلى وزير الصناعة وائل ابو فاعور نيابةعن وزير الاعلام جمال الجراح، الذي غاب عن الجلسة، بالمعلومات الرسمية وفيها: "طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2018 و2019 قبل تصديق عقودهم، وتسديد بدلات أتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم دون اللجوء الى عقود مصالحة". وقال: "إن وزير التربية والتعليم العالي(أكرم شهيب) اثار ضرورة إنصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب وتمت مناقشة هذا الامر وإقراره من تاريخ صدور المرسوم، باعتبار أنه قد تمت التوافق عليه في مداولات مجلس الوزراء عند اقرار قانون السلسلة، وقد تحفظ عدد من الوزراء عن القرار".

وعمن عارض في موضوع منح الأساتذة الست درجات، أجاب: "كان هناك رأي من طيف غير قليل من الوزراء بأن المسار العام للدولة اللبنانية هو خفض الإنفاق. والرسالة التي يجب أن تعطى داخليا وخارجيا هي عدم الإغراق في إنفاق إضافي، وإن كان مستحقا. فلم ينكر أحد من الوزراء استحقاق أصحاب الدرجات، لكن كان هناك نقاش حول الرسالة التي يمكن أن تصدر إذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر. وجهة النظر المقابلة من عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة هي عقود سابقة لإقرار السلسلة، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. تم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية".

واشارت مصادر وزارية الى ان إقرار الدرجات الستّ اعترض عليه وزراء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الذين صوتوا ضده "لأنه يسبّب المزيد من الإنفاق المالي".

خليل يبارك... ونائبان من "المستقبل" يشكران الحريري لانصافه الاساتذة

وغرد وزير المال علي حسن خليل عبر"تويتر" وقال: "قررنا اليوم إعطاء الست درجات للأساتذة المتمرنين في كلية التربية وحسم الجدل في هذا الملف، ونبارك لهم صدور مرسوم تعيينهم اساتذة أصيلين وسنباشر في الإجراءات التنفيذية لدفع حقوقهم".

وشكر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان الرئيس الحريري وحكومة "إلى العمل" على إقرارها البند المتعلق بالدرجات ال 6 للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي"، وشدد على أن "هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لإنصاف أهل العلم وتحسين الواقع التعليمي في لبنان"، مؤكدا ثقته بـ"حكومة إلى العمل ورئيسها سعد الحريري بالعمل لأجل الوطن والمواطن".

وغرد عضو الكتلة ذاتها النائب طارق المرعبي قائلا: "شكرا لدولة الرئيس سعد الحريري والحكومة على إنصافهم الاساتذة في الدرجات الست بعد متابعة حثيثة من النائب بهية الحريري التي دعمت هذا الموضوع مشكورة على جهودها وبعد مراجعات عديدة أثمرت في نهاية المطاف".