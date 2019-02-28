شكرا لقرائتكم الرئاسة الفلسطينية ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 22:06

رام الله - أ ف ب - رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس بتقرير محققي الامم المتحدة الذي أشار الى أدلة حول ارتكاب اسرائيل جرائم محتملة ضد الانسانية أو جرائم حرب في ردها على تظاهرات غزة في 2018.



وجاء في بيان للرئاسة أن السلطة الفلسطينية ترحب "بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للامم المتحدة حول ما تقوم به اسرائيل من جرائم حرب ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة".

وأكدت الرئاسة أن "هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائماً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وقالت الرئاسة "المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة" مشددة على انه آن "الأوان لمحاسبة اسرائيل على هذه الجرائم وأن لا تبقى دولة فوق القانون".

وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة كشف اليوم الخميس أن هناك أدلة على أن اسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018.

وقتل 251 فلسطينياً على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ آذار (مارس) 2018، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما قتل عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي جاءت رداً على العنف من غزة.