شكرا لقرائتكم السراج وحفتر يتفقان على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 19:42

تونس - رويترز - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس أن رئيس وزراء ليبيا المعترف به دولياً فائز السراج وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر اتفقا خلال اجتماع على ضرورة إجراء انتخابات.



وعقد الاجتماع أمس الأربعاء في الإمارات، وهو الأول بين السراج وحفتر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد اجتماعهما في باليرمو في صقلية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على "تويتر" إن "الطرفين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها". وتسعى الأمم المتحدة بدعم من قوى غربية منذ نحو عامين لتنظيم انتخابات كوسيلة لإنهاء ثمانية أعوام من النزاع. وانقضى موعد مقترح لإجراء الانتخابات في 10 كانون الأول (ديمسبر) الماضي، بسبب الفشل في إحراز تقدم في حل الخلافات بين الطرفين المتنازعين في البلد الذي تسوده انقسامات شديدة. وأكد الناطق باسم السراج أنه اجتمع مع حفتر، لكنه قال إنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد. ولم يصدر تعليق حتى الآن من مكتب حفتر.

ويرأس السراج الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس، بينما يتمركز حفتر في شرق البلاد وهو متحالف مع حكومة موازية هناك. ولم تذكر بعثة الأمم المتحدة المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي عقد في أبوظبي. ولم تشر التغريدة التي نشرتها البعثة إلى خطتها الرامية لعقد مؤتمر وطني لتحديد نوع الانتخابات وهي فكرة قابلت معارضة في شرق البلاد حيث يرى الكثيرون أنها مضيعة للوقت.