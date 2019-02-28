شكرا لقرائتكم لبنان: دفعة جديدة من النازحين تعود الى سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 19:12

في إطار الحملة الثانية للعام 2019 ضمن العودة الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني عبر مراكز المصنع والعبودية والقاع الحدودية، وفي حضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد نحو 1300 نازح سوري الى بلادهم اليوم، من محافظات صيدا والنبطية وبيروت وطرابلس والبقاع.



ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ النازحون السوريون بالتجمع أمام مركز المصنع الى حين دخول الباصات السورية والبالغ عددها 15 باصاً توزعت: 8 الى برج حمود، 4 إلى صيدا وشبعا والنبطية و3 انتظرت في المصنع لنقل نحو 100 نازح سوري.

ونقلت الحافلات العائلات التي تضم رجالاً ونساء وشباباً واطفالاً وسط إجراءات أمنية لعناصر الأمن العام الذين دققوا باللوائح الاسمية للعائدين، مسهلين عودتهم. وعبر العديد من ابناء العائلات السورية العائدين الى ديارهم عن "فرحتهم بالعودة الى منازلهم وقراهم"، شاكرين الامن العام اللبناني على "كل الجهد الذي يبذله لتأمين وتسهيل هذه العودة الطوعية".

ومن ملعب صيدا البلدي افيد ان عدداً جديداً من النازحين السوريين عاد صباحاً الى سورية، في حافلتين، مصطحبين أمتعتهم وأغراضهم الخاصة،

وقام رئيس مكتب الأمن العام الاقليمي في الجنوب المقدم علي قطيش، بتأمين الإجراءات اللوجستية والأمنية لعودة النازحين الى بلدهم في شكل آمن، فيما تابعت احوال استعدادهم جمعيات حقوقية لبنانية ومنظمات دولية وفرق صحية بهدف مساعدتهم اينما استدعت الحاجة.

وفي النبطية أقلت حافلتان سوريتان نحو 50 نازحاً، ناقلين أمتعتهم الخاصة وحاجياتهم الضرورية، والتحقت بها حافلتان اخريان آتيتان من صيدا وانطلقت قافلة من 4 حافلات بمواكبة الجيش والامن العام والصليب الاحمر اللبناني وسلكت طريق الخردلي - مرجعيون - حاصبيا متجهين نحو المصنع فسورية.

وحضر رئيس رابطة العمال العرب السوريين في لبنان مصطفى منصور الى مركز انطلاق العائدين في النبطية، كما رئيس الرابطة في الجنوب المهندس محمد كراف وممثلون عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة ومندوبون عن جمعية شيلد وجمعيات تتعاون مع المفوضية بموضوع النزوح السوري.

اسئلة مندوبات الامم المتحدة للعائدين

ووجهت مندوبات الامم المتحدة والجمعيات العاملة معها اسئلة للعائدين عن اسباب العودة وتحديداً للنسوة ومنها: هل هن عائدات في فصل الشتاء تحت الضغوط او غير ذلك، ودونت المندوبات التابعات للامم المتحدة والجمعيات الاخرى جملة معلومات تتعلق بالسكن والاولاد في الاسرة وحول توافر المسكن الآمن في سورية، وعما اذا كانت العودة طوعية او تحت الضغط فردت النسوة السوريات ان العودة طوعية، واننا لم نعد نستطيع دفع اجرة المنزل، خصوصاً بعد توقف الامم المتحدة عن اعطائنا مواد غذائية بعدما سحبت منا بطاقة التغذية وأبقتها مع آخرين في تمييز لم نشهده من قبل.

وتجمع العشرات من النازحين السوريين، في باحة معبر القاع الحدودي، في منطقة الجوسية، في ظل طقس عاصف، حيث تم نقلهم الى سورية حاملين امتعتهم الشخصية، بعدما اتم الامن العام اللبناني الترتيبات اللازمة لمغادرتهم. وهذه هي المرة الاولى التي تجري فيها عملية العودة عبر القاع نظرا لتعذر الانتقال من طريق الزمراني بسبب تراكم الثلوج في جرود عرسال.

وفي منطقة عكار توافدت منذ الصباح عشرات العائلات السورية الراغبة بالعودة لى نقطة العبودية الحدودية تمهيداً لانتقالها الى سورية، وفق الخطة التي وضعتها المديرية العامة للامن العام، وفي حضور ممثلين عن منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.

وكانت حافلات سورية عدة دخلت نقطة العبودية صباحاً، أوفدتها السلطات السورية لتأمين نقل هذه العائلات التي تضم رجالاً ونساء وشباباً واطفالاً وسط إجراءات أمنية لعناصر الأمن العام اللبناني.