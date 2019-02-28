شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئول أوروبي أوجه التعاون وملف سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم/الخميس/، فى العاصمة البريطانية لندن مع مفوض شؤون الجوار فى الاتحاد الأوروبى يوهانس هان، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين تطرقا إلى الاستعدادات لمؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا.

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