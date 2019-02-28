شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متطرف فرنسى فى غارة جوية للتحالف الدولى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" مقتل متطرف فرنسى بارز على صلة بهجمات وقعت فى العاصمة الفرنسية باريس عام 2015.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الائتلاف قوله فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" إنه قام بغارة جوية فى مدينة الباغوز السورية بالقرب من الحدود العراقية قُتل على إثرها المتطرف الفرنسى فابيان كلين".

ولم يتطرق بيان التحالف الدولى إلى توقيت الغارة أو كيفية التعرف على هوية كلين. وأوضحت فوكس نيوز أن السلطات الفرنسية لم تعلق حتى الآن عن بيان التحالف إلا أنها باريس أعلنت منذ أيام أنها تحاول التحقق من تقارير أفادت بمقتل فابيان كلين.

يُشار إلى أن المتطرف الفرنسى كلين أعلن عقب تنفيذ هجمات باريس فى 13 نوفمبر 2015 أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات التي نتج عنها مقتل 130 شخصاً.

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