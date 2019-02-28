شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص فى انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراسل من رويترز إن انفجارا مدويا هز العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد لسحب الدخان. وقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون عقب انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت الشرطة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/، أن الانفجار وقع في المركز التجاري للمدينة حيث توجد الكثير من الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم.

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