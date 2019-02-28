غارات للتحالف على صعدة وقصف سعودي على الشريط الحدودي

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وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 9 غارات على مديرية كتاف شرق صعدة، 5 منها استهدفت منطقة البقع.
وذكر أن طيران التحالف استهدف بغارة مديرية باقم شمال صعدة.
في سياق متصل، قال المصدر، إن الجيش السعودي نفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق في مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، حسب المصدر.
يذكر، أن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، سيقوم خلال الأسبوع الجاري، بجولة خليجية يزور خلالها عمان والسعودية والإمارات، لدفع مساعي إحلال السلام في اليمن، وينوي حث أطراف النزاع على تنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بإعادة انتشار القوات بالحديدة، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.
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