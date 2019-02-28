الإطاحة بقائد مركبة دهس طالبًا أمام ثانوية #رنية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم القبض على قائد المركبة المتهور، الذي دهس طالبًا أمام مدرسة ثانوية بـمحافظة رنية.

وقالت إمارة منطقة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن المرور تمكن من القبض على قائد المركبة المتهور الذي قام بدهس طالب أمام مدرسة ثانوية برنيه صباح اليوم (الخميس) ولاذ بالهروب.

وأكدت الإمارة، أنه جرى نقل الطالب إلى المستشفى وحالته مستقرة.