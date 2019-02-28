الأرصاد: هذه آخر تطورات إزالة التلوث النفطي من #كورنيش_الخبر

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن فِرق الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، تمكنت اليوم من إنهاء عملية تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من التلوث النفطي.
وكانت فِرق الهيئة قد باشرت بلاغاً يوم أمس عن تلوث نفطي في كورنيش الخبر؛ وعليه قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعرف على مصدر التلوث وتقدير ضرره.
وأضافت الأرصاد أنه اتضح أن التلوث عبارة عن مواد بترولية شبيهة بالزيت مجهولة المصدر المستخدم يغطي مساحة بطول ١٠٠ متر وعرض ٤ أمتار.
وباشرت فرق الاستجابة للحوادث البيئية بالمنطقة الشرقية عملية الإشراف على عمليات التنظيف ورفع التلوث عن الشاطئ التي انتهت اليوم بالتعاون مع بلدية الخبر.
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