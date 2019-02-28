إيقاف “راموس” مباراتين في #دوري_أبطال_أوروبا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عقوبة ضد سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، تقضي بغيابه عن مباراتي فريقه المقبلتين في دوري أبطال أوروبا.
وأعلن “اليويفا” إيقاف اللاعب الدولي الإسباني مباراتين، بسبب تعمده الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.
وبذلك، لن يتمكن راموس من المشاركة في مواجهة الإياب أمام أياكس، بالإضافة لجولة الذهاب في الدور ربع النهائي، حال تأهل الفريق الملكي.
واعترف راموس بتعمده الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة أياكس، بعدما اطمئن لتأهل فريقه لربع النهائي، بسبب فوزه خارج ملعبه بنتيجة 2-1.
وأظهرت بعض اللقطات التلفزيونية حديث راموس مع مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري قبل حصوله على البطاقة، حيث استشار المدرب بشأن تعمد الحصول على الإنذار من عدمه.
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