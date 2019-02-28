بالأربعة #التعاون يكسب #الاتفاق

صحيفة الخليج الإلكترونية

كسب نادي التعاون منافسه الاتفاق، بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعتهما الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 22 منالدوري السعودي للمحترفين.

وسجل عبدالفتاح آدم الهدف الأول للتعاون في الدقيقة السادسة، بعدما تلقى كرة متقنة من نايف الموسى ليسددهها رائعة في المرمى.

وسجل ليندر تاوامبا الهدف الثاني للتعاون من ضربة جزاء في الدقيقة 37، بعد عرقلة من الحارس رايس مبولحي على عبدالفتاح آدم.

وأكمل ليندر تاوامبا ثلاثية التعاون في الدقيقة 50، بعدما توغل وسدد من داخل المنطقة.

وقلص أحمد العكايشي النتيجة للاتفاق في الدقيقة 57، بعدما تلقى كرة متقنة من هزاع الهزاع، ليتلاعب بالحارس كاسيو دوس أنغوس ويقلص النتيجة إلى 3/1.

وسجل ليندر تاوامبا الهدف الرابع للتعاون، والثالث له ليندر تاوامبا في الدقيقة 79، بعد تمريرة من نيلدو بيترولينا.

ورفع الفوز رصيد التعاون إلى 39 نقطة في المركز الرابع ، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز التاسع.