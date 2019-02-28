وظائف حقيقية لذوي الإعاقة في القطاع الخاص في ملتقى التوظيف السادس بجمعية الأطفال المعوقين بعسير

لمى الموسى

احتشد عدد من ممثلي الشركات، والمؤسسات، والراغبين في العمل من ذوي الإعاقة ذكوراً واناثاً من مختلف فئات الإعاقة بمقر جمعية الأطفال المعوقين بعسير حيث أجريت معهم المقابلات الشخصية ، وقد تم التوقيع المباشر لعدد من العقود الوظيفية لهم ؛ كما وعدتهم الشركات والمؤسسات بعمل دورات تدريبية، وتطويرية لصقل قدارتهم ، والإرتقاء بخبراتهم الوظيفية . وقد أجمع مندوبو الشركات على تميز هذه التجربة وإمكانيتها في خلق فرص عمل لذوي الإعاقة. إذ تسهل فرص الالتقاء بهم مباشرة ؛ ومعرفة إمكانية مناسبتهم للأعمال التي سيشغلونها . فيما أشاد العديد من ذوي الإعاقة بالملتقى ؛ ووصفوه بالخطوة المباركة التي تمنحهم المزيد من الاندماج في المجتمع وتؤمن لهم حياة كريمة وآمنة .

من جهته قال مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني ” أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الشركات والمؤسسات التي استجابت لدعوتنا في هذا الملتقى وأجرت مقابلات مع إخواننا واخواتنا من ذوي الإعاقة بهدف توظيفهم لديهم في وظائف مناسبة لهم .. مشيراً الى أن المركز استطاع بفضل الله ، ومن خلال ملتقيات توظيف المعوقين السابقة من إتاحة الفرصة لأكثر من 200 معوق ومعوقة في عدد من المؤسسات والشركات .