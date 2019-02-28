فيديو| من الغزل إلى الفشل.. كيف انتهت قمة فيتنام بين ترامب وكيم؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فشلت محادثات فيتنام بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونج أون في التوصّل لاتفاق بشأن الملف النووي.

وصرح ترامب بأنّ العلاقة مع الزعيم الكوري الشمالي لاتزال قوية، وأنّ بيونج يانج طلبت رفع العقوبات كاملة ولم يكن ذلك ممكنًا.

كوريا الشمالية وعدت بعدم إجراء تجارب نووية، وأبدت استعدادها لنزع السلاح النووي من بعض المناطق وهذا غير ما تريده واشنطن، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي.

