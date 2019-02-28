قوات صنعاء: خروقات جديدة وغارات للتحالف خلال الـ48 ساعة الماضية

وأضاف المتحدث العسكري في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم، الخميس، أن "التحالف استهدف منازل ومزارع المواطنين والأحياء السكنية ومواقع القوات، وتوزعت تلك الخروقات ما بين القصف الصاروخي والمدفعي والقذائف والأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى12 عملية تعزيزات وتحركات وقيامهم بمحاولتي تسلل وعمليتي استحداث وتحصين لقواتهم في حين ارتكب طيران العدوان الحربي والتجسسي 14 خرقا بمواصلة تحليقه في أجواء مدينة الحديدة والمديريات.

© REUTERS / Fawaz Salman

وأشار العميد سريع إلى أن "طيران العدوان واصل ارتكاب مزيد من الجرائم واستهداف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بـ 43 غارة في عدد من المحافظات".

وتابع، "الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع قواتنا في تبة العلم بالربوعة وفي الطلعة بالبقع، كما أفشلوا 3 محاولات تسلل للمنافقين في حيس وفي حريب القراميش، كما نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان منها عملية باتجاه قراض بباقم وعملية أخرى في قانية بالبيضاء تم خلالها تطهير أرتاب عسير وتبة عبدالله والسيطرة عليهما كما نفذوا 4 عمليات إغارة على مواقع العدو في اللخافيف قبالة نجران وفي شرق صبرين بـ الجوف".