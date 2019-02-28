علشان تعرف تعوم".. أطراف صناعية لـ"البطة مارلين"

منذ ولادتها وهى مصابة بـ"عجز" في إحدى قدميها، جعلها لا تستطيع العوم أو ممارسة حياتها بشكل طبيعي مثل بقية "

البط"، إنها "مارلين" أو أول بطة تحصل على طرف صناعي بـ"عجلات"، نفذته إحدى الشركات الأمريكية خصيصا لها حتى تتمكن من المشي أخيرا.

في مقطع فيديو نشره موقع "LADbible" الأمريكي، تظهر البطة "مارلين" وهى ترتدي لأول مرة طرفها الصناعي، وتقوم بالتحرك بواسطته، برشاقة وسهولة بسبب العجل المثبت في نهايته، ذلك الاختراع الذي ابتكرته شركة "Walkin Pets"، الأمريكية والمتخصصة في صناعة الأطراف الصناعية للحيوانات الأليفة، والتي يوجد مقرها في أمهرست، بنيو هامبشاير، بعد أن قامت بإدخال عددا من التعديلات على كرسي متحرك صغير رباعي مخصص للكلاب والقطط حتى يتماشى مع طبيعة جسمها.

وقال "مارك روبنسون"، مؤسس الشركة الأمريكية: "لقد شعرت بسعادة غامرة لأن شركتي كانت قادرة على مساعدة تلك البطة المعاقة، وهي تعتبر أول بطلة على الإطلاق ينفذ لها طرفا صناعيا، منذ أن أسست شركتي في عام 2001". وأكد بحسب موقع "LADbible"، أن "مارلين" أخيرا ستكون قادرة على العوم مع باقية البط في المزرعة التى تقيم فيها بولاية نيو جيرسي الأمريكية فقال: "يمكن أن يدخل الكرسي المتحرك إلى الماء، ونوصي فقط بتجنب المياه المالحة للحفاظ على جودته من التأكل".

وذكر الموقع الأمريكي أن شركة "Walkin Pets"، للحيوانات الأليفة منذ تأسيسها قبل 18 عاما، تمكنت من مساعدة نحو 50 ألف حيوان من جميع أنحاء العالم، على الحركة وكأنه لم يفقد أحد أطرافه مطلقا.