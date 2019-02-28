شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل كتاب "قصتى" لمحمد بن راشد إلى حلقات على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أبو ظبي للإعلام التى تمتلك أكثر من قناة فضائية اعتباراً من الغد برنامج "قصتي" في سلسلة حلقات تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رقميا وعلى منصات التواصل الاجتماعى بالتزامن مع شهر القراءة الذي يصادف شهر مارس من كل عام.

ويقدم البرنامج الذي تعرضه منصات "محتوى" الرقمية التابعة لأبو ظبى للإعلام على "تويتر"، و"فيس بوك"، و"إنستجرام"، قصة واحدة يومياً من كتاب بن راشد، مع صور لبعض المشاهد الحقيقية والرمزية التى تعبر عن الأحداث التي تتناولها كل حلقة من الكتاب، وسيبث البرنامج يومياً في الساعة 7 مساء بتوقيت الامارات، وتتراوح مدة الحلقة بين 4 و10 دقائق.

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وقال الدكتورعلى بن تميم ،مدير عام أبوظبي للإعلام ، إن إنتاج وعرض كتاب "قصتي" يأتى فى إطار الدور الوطنى والمسئول الذى تتمتع به أبو ظبى للإعلام بتسليط الضوء على فكر القيادة الحكيمة، وثراء تجربتها التي أودعتها أصناف الحكمة والمحبة لأرضها وشعبها، وأكد أنه في ظل الرقمنة التى تسيطر على قطاع الإعلام، أصبح من المهم أن نصل بمحتوى هذا الكتاب إلى مختلف فئات الجمهور وفق تفضيلاتهم، واهتماماتهم، وتعريفهم بأهم محتوياته بأسلوب ممتع وسلس .