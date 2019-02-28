شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين "التحرير الفلسطينية" و"الأونروا" حول ميزانية الوكالة الأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلانى، ومديرة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى الضفة الغربية جوين لويس، اليوم الخميس، آخر التطورات والقضايا ذات الصلة بالخدمات وميزانية الأونروا.

وفى بداية اللقاء الذى عقد فى مدينة رام الله، رحب مجدلانى بالسيدة لويس، بدولة فلسطين، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تضع كل ثقلها السياسى من أجل استقرار موازنة "الأونروا" وتوفير كافة مقومات دعمها.

وقال مجدلانى "الوكالة الشاهد الحى على قضية اللاجئين وخصوصا فى ظل هذه الفترة الصعبة وحالة الحرب المفتوحة من قبل إدارة ترامب وحكومة الاحتلال والمحاولات المستمرة لشطب الوكالة، وتجفيف مصادرها المالية بهدف إلغاء حق العودة".

وأشار إلى أهمية الاعتناء وتوفير مقومات الصمود لمخيمات ومدارس مدينة القدس، قائلا نعرف حجم الضغط الإسرائيلى تجاه ذلك والمحاولات التى تقوم بها لإغلاق مكاتب الوكالة بالقدس، تلك الإجراءات التى تتماشى مع خطة الاحتلال المدعومة من إدارة ترامب فى إطار قانون القومية العنصرى لإنهاء أى وجود فلسطينى بالقدس.

وجدد مجدلانى التأكيد على مواصلة الدعم السياسى والمعنوى للوكالة لاستمرار تقديم خدماتها في مناطق عملها الخمس، وكذلك على المساندة والمساعدة في تذليل العقبات وأية مشاكل تواجهها.

من جانبها قالت لويس: نثمن مواقفكم المتواصلة والمستمرة تجاه الأونروا، ونتشارك نفس القلق تجاه الأوضاع الصعبة التي بحاجة إلى وقفة جادة لاستمرار الوكالة تقديم خدماتها، ونحن نبذل الجهود من أجل ذلك.

كما أكدت لويس أن "الأونروا" ستبذل كل الجهود من أجل مخيمات ومدارس مدينة القدس، وتركز عملها في الفترة القادمة تجاه ذلك، مع الاستمرار في حملة دعم الموازنة لتتمكن من الإيفاء بخدماتها إلى اللاجئين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات بين "التحرير الفلسطينية" و"الأونروا" حول ميزانية الوكالة الأممية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.