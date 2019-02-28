أمريكا تطالب #الهند و #باكستان بتجنب التصعيد

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صحيفة الخليج الالكترونية
طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، الهند وباكستان بتجنب أي تحرك من شأنه تصعيد الخطر وزيادته بشدة.
وكشف الوزير الأميركي أنه تحدث مع الزعيمين الباكستاني عمران خان والهندي ناريندرا مودي وسط التوترات بين البلدين.
وتبادلت الهند وباكستان توجيه ضربات جوية لبعضهما بعد تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قتل 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية في الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير يوم 14 فبراير (شباط) الجاري.
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