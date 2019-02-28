أمريكا تطالب #الهند و #باكستان بتجنب التصعيد

صحيفة الخليج الالكترونية طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، الهند وباكستان بتجنب أي تحرك من شأنه تصعيد الخطر وزيادته بشدة. وكشف الوزير الأميركي أنه تحدث مع الزعيمين الباكستاني عمران خان والهندي ناريندرا مودي وسط التوترات بين البلدين. Advertisements وتبادلت الهند وباكستان توجيه ضربات جوية لبعضهما بعد تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قتل 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية في الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير يوم 14 فبراير (شباط) الجاري.

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