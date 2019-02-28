الاعترافات الكاملة للسائق المتسبب في حادث محطة مصر الكارثي

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كشف سائق القاطرة المتسبب في حادث محطة مصر الكارثي علاء فتحي، عن تفاصيل ما حدث قبل دقائق معدودة من الحادث المروع، في محطة مصر أمس الأربعاء، والذي راح ضحيته عشرات الأشخاص.
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وقال السائق: "لا أسوق القطار لمسافات طويلة، ولكني أقود الجرارات من الورشة إلى المحطة والعكس".
وأضاف علاء فتحي، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "ON E"، "أثناء عملي المعتاد في السكة الحديد اصطدم بي جرار آخر، وشخص واحد فقط كان متواجدا في الجرار الذي اصطدم بي، وكان من المفترض أن يكون هناك شخصان".
ولفت سائق القاطرة، إلى أنه ترك الجرار ونزل للسائق الآخر للعتاب عليه جراء ما حدث وأثناء حديثهما ترك القطار بمفرده، وتابع: "لما نزلت قلت له أنت غلطان وهو يقول لي لا أنت الغلطان.. الجرار مشى ازاي أنا مش فاهم".
وقال السائق إن القاطرة لم تكن تصلح للقيادة، وإنه يجب ألا يتحمل المسؤولية كاملة وحده، مؤكدا أنه اتصل بموظف البرج، في محطة مصر لمساعدته في إيقاف القاطرة، لكن الموظف لم يسعفه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.