حملة لإنقاذ فأر بدين من بالوعة في ألمانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Berufstierrettung Rhein Neckar تطلب إنقاذ الفأر عملية موسعة

تلقت فرق الإغاثة في بلدة بنشايم الألمانية اتصالا غير عادي: فأر بدين يحتاج للمساعدة بعد العثور عليه عالقا في ثقب في فوهة بالوعة.

وقال مايكل سير، من فريق إنقاذ الحيوانات، لوسائل الإعلام المحلية "كانت فأرة تحتفظ بالكثير من دهون الشتاء وكانت عالقة تماما في البالوعة عند منتصف بدنها. لم تكن تستطيع المضي للأمام أو الرجوع للخلف".

وأثارت عملية الإنقاذ الكبيرة تساؤلات عن سبب بذل كل هذا الجهد لإنقاذ فأر مجارير.

"حتى الحيوانات التي يكرهها الكثيرون تستحق الاحترام".

وقالت شرطة الإطفاء المحلية إن فريق المتطوعين لديها تلقى اتصالا يوم الأحد، واتبعت إجراءات "إنقاذ حيوان صغير".

وعند وصول طاقم المتطوعين من وحدة الإطفاء كان سير، المتخصص في إنقاذ الحيوان في منطقة راين نيكار، ولكنه لم يستطع إنقاذ الفأر البدين من فوهة البالوعة من أعلى. © Berufstierrettung Rhein Neckar عادت الفأرة على الفور إلى البالوعة، ولكن بعد التقاط العديد من الصورة المقربة لها

وبمساعدة فريق كامل من فرق الإطفاء تم رفع غطاء البالوعة، بينما تمكن سير من دفع الفأر من الجانب الآخر وتحريره.

وعادت الفأرة على الفور إلى البالوعة، ولكن بعد التقاط العديد من الصور لها عن قرب.

وبعد وضع الصور على صفحة فريق إنقاذ الحيوان على فيسبوك، حظيت بمئات التعليقات التي تثني على العناية التي منحت لحيوان عادة ما يكون عرضة للإبادة.

ولم يتلق سير أجرا عن عملية الإنقاذ ولكنها حصل على صورة مرسومة باليد للفأرة محاطة بقلوب من الفتاة التي كانت أول من شاهدت الفأرة العالقة في محنتها واتصلت بفرق الإغاثة.