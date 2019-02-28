العوضي: بناء منشأة تخزين النفط تحت الأرض في الفجيرة هو نقلة كبيرة في السوق العالمية

وقال العوضي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "أسبوع البترول الدولي" في لندن: "أعتقد أن مخزون تجاري في الفجيرة سوف يقوم بعمل نقلة كبيرة في السوق العالمية بشكل عام وفي سوق الفجيرة بشكل خاص، إضافة إلى خط أنابيب البترول ووجود مصفاة في السلفر"، مضيفا أن "كل ذلك سوف يعطي قيمة مضافة لإمارة الفجيرة".

© AP Photo / Andrew Harnik

وتابع العوضي قوله: "نحن نتطلع أن يكون هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال، والفجيرة ستكون نقطة التحول، تعزز قدراتنا في تمويل الخدمات البحرية والبترولية وتزويد الوقود، لكل ذلك ستكون قيمة ودعوة جديدة للاستثمارات المستدامة"، مؤكدا على أن هذا المشروع "سيعطي فرصا لتحالفات أخرى ودعوات لاستفادة أكثر من موقع الفجيرة الاستراتيجي".

وأردف العوضي، أن "ذلك يعتبر قوة تجارية في عالم الطاقة والبترول".

يأتي هذا التصريح بعد أن وقعت مؤخرا شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقا مع شركة أس.كي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أكبر منشأة في العالم لتخزين النفط الخام تحت الأرض، في إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

يشار إلى أن سعة مشروع تخزين النفط سوف تبلغ 42 مليون برميل. وحسب وكالة "وام" الإماراتية فإنه من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2022.