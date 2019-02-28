قوات سوريا الديمقراطية: سنعلن الانتصار على داعش بعد أسبوع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات اليوم الخميس إن قواته ستعلن "الانتصار الكامل" على تنظيم داعش بعد أسبوع.

وكان كوباني يتحدث في الفيديو لمجموعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بعد تحريرهم من قبضة التنظيم المتشدد في آخر جيوبه قرب الحدود العراقية. وقال "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".

ولم يتضح متى تم تصوير المقطع. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم تحرير 24 من مقاتليها كانوا محتجزين لدى الدولة الإسلامية.