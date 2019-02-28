حركة حماس تدعو لمحاسبة اسرائيل بعد تحقيق الأمم المتحدة حول غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

دعت حركة حماس المجتمع الدولي الخميس إلى تحميل إسرائيل المسؤولية ومحاسبتها بعد أن قال تحقيق للجنة للأمم المتحدة إن جنودها ربما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في ردهم على الاحتجاجات في غزة.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس لوكالة فرانس برس إن "حماس ترحب بنتائج تحقيق الأمم المتحدة وتدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته" مبينا أن "التقرير يؤكد أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين".