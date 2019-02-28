انت الان تتابع الجبير يتهم الحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اتهم وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، ميليشيات الحوثي في اليمن، الموالية للنظام الإيراني، باستخدام المدنيين دروعا بشرية، واستغلال الشعب لخدمة أهدافهم الخاصة. وقال الجبير خلال كلمته اليوم الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن "المملكة العربية السعودية توفر الدعم الكامل للشعب اليمني"، مشيرًا إلى تقديم 13 مليار دولار لمساعدته. وأضاف أن المملكة قدمت أيضا المساعدة في سياق مؤتمر داعمي اليمن، تصل إلى ملايين الدولارات، داعيًا إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان.

وأدان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، الانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني في حق شعبه على أساس العرق، بما في ذلك الموجودون في منطقة الأحواز.ورفض الوزير التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لدول المنطقة، ودعم الطائفية، والمليشيات الإرهابية، مؤكدا تصميم المملكة العربية السعودية على المضي قدمًا