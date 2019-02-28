سياسي ليبي: هذا ما يعنيه اتفاق أبوظبي بين السراج وحفتر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال إبراهيم بلقاسم، سياسي ليبي، إن الاتفاق الذي تم بين السراج وحفتر في أبوظبي، إنجاز لكن لم يرتق لتحقيق كل ما هو مطلوب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد أعلنت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء المعترف به دوليًا فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اتفقا على ضرورة إجراء انتخابات.

وقال السياسي الليبي لـ "مصر العربية" إن اللقاء لم يحقق إنجاز مخرجات لجنة المشاورات لتوحيد المؤسسة العسكرية على الأقل.

وأضاف": هو إنجاز لسلامة والإمارات فقط، يؤكد أن سلامة مازال قادرًا على جمع الفرقاء، والتأكيد على دور الإمارات الكبير بمساعيها الحميدة في لملمة شتات الفرقاء الليبيين في أبوظبي.

وأكد أن اللقاء يحول الأزمة الليبية من ساحات القتال إلى ساحة التفاوض وهو إنجاز في حد ذاته.

وبين أن الاتفاق أنعش الخطة الأممية التي يقودها غسان سلامة في ظل تقاطع مبادرات موازية للخطة تقودها دول بشكل منفرد بعيدا عن بعثة الامم المتحدة بل تتقاطع معها.

وأشار إلى أن الاتفاق يعني إنهاء دور البرلمان، ووقف الصراع المسلح المتوقع حدوثه بين قوتي المجلس الرئاسي والقيادة العامة.

وانتقد السياسي الليبي عدم تطرق اللقاء لأزمة الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وعدم التطرق أيضا للحديث عن نقاط الخلاف الجدلية الحقيقية.

وأنهى السياسي الليبي حديثه قائلًا: في اتفاق أبوظبي أكدوا المؤكد واتفقوا على ما هو متفق عليه ( إجراء الانتخابات)، وهذا ليس محل خلاف من الأساس، بل الخلاف على الدعوة والمشاركة في الانتخابات وتنظيمها وإلزام كل الأطراف بالقبول بنتائجها، وهذا لا يبدو واضحا حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى اتفاق على رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي بعد اجتماعات العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة، وبحضوره، عقد يوم أمس اجتماع في أبو ظبي حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر".

وأضافت: "اتفق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، والعمل من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها".

ولم يصدر أي تصريح رسمي من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أو من حكومة الوفاق بهذا الخصوص حتى الآن.