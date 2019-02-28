دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A10 في الهند بسعر 119 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة Galaxy A10 الذي يأتي بحجم شاشة 6.2 إنش مميزة بتصميم Infinity-V وجودة عرض HD بلس.

إصدار جديد من هواتف العملاق الكوري المتوسطة ينطلق رسمياً إلى السوق الهندي، حيث يأتي هاتف Galaxy A10 اليوم بعد أن قدمت سامسونج كلاً من هواتف Galaxy A50، وGalaxy A30 مؤخراً.

هاتف Galaxy A10 يتميز بشاشة 6.2 إنش بجودة عرض HD بلس وتصميم Infinity-V المميز بالنتوء العلوي، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 7884 بثماني من الأنوية، مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie، وواجهة One UI الجديدة.

كما يضم هاتف Galaxy A10 كاميرة واحدة في الجهة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي بكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، والتي تدعم أيضاً تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3400 mAh.

مواصفات هاتف Galaxy A10

شاشة 6.2 إنش بجودة عرض HD بلس وتصميم Infinity-V

رقاقة معالج Exynos 7884 ثماني الأنوية

ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام مع سعة تخزينية 32 جيجا بايت، مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية micro SD حتى سعة 512 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie، وواجهة One UI

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.9 وفلاش LED

وكاميرة أمامية 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0

يدعم تقنية التعرف على الوجه

قياسات الهاتف 155.6 في 75.6 في 7.94مم.

مدخل سماعات 3.5مم، مع راديو FM

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n البلوتوث 5، GPS ، وأيضاً GLONASS.

بطارية بقدرة 3400 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Samsung Galaxy A10 باللون الأحمر، الأبيض، الأسود إلى جانب اللون الأزرق، كما ينطلق للبيع في السوق الهندي بدءاً من 2 من مارس بسعر 119 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A10 في الهند بسعر 119 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.