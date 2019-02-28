قرار وشيك للنائب العام الاسرائيلي ضد نتانياهو في قضايا فساد (اعلام)

تقول وسائل الإعلام الاسرائيلية إن النائب العام سيصدر إعلانا وشيكا حول نواياه بشأن اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في إطار التحقيقات بالفساد التي تستهدفه، في أوج الحملة الانتخابية.
وتفيد وسائل الإعلام أن النائب العام أفيشاي ماندلبليت سيصدر إعلانه الخميس. عمليا، وبموجب القانون، يفترض أن يعبر النائب العام عن رغبته في الاستماع لرئيس الوزراء قبل اتهامه رسميا.
ولم ترد ناطقة باسم وزارة العدل على أسئلة وكالة فرانس برس صباح الخميس.
ولن يعلن اتهامه في حال ثبت، قبل أشهر. أي أن نتانياهو (69 عاما) الذي ترشح لولاية خامسة بعد حوالى 13 عاما في السلطة لن يتهم قبل الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 9 نيسان/أبريل. كما أنه ليس ملزما قانونيا تقديم استقالته إذا اتهم بعد عودته إلى منصبه لولاية جديدة.
لكن إعلان النائب العام المنتظر منذ أسابيع، يتوقع أن يغير المعطيات لانتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد الحكم الطويل لنتانياهو.
ويؤكد نتانياهو براءته في ثلاث قضايا فساد. ويوصف "الملف 4000" الذي أطلقته المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.
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