شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الطاقة الروسى والسعودى يناقشان التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة الروسية فى بيان اليوم الخميس إن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك ناقش فى اتصال هاتفى مع نظيره السعودى خالد الفالح، التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة.

ولم يذكر بيان الوزارة مزيدا من التفاصيل.