شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى يجرى اتصالين برئيسى وزراء الهند وباكستان لتخفيف حدة التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سمو الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، اتصالين هاتفيين برئيسي وزراء الهند وباكستان، فى إطار سعيه نحو التهدئة بين البلدين، محاولاً تخفيف حدة التوتر وتغليب لغة الحوار والتواصل.

وأكد ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على أن تسود العلاقات الإيجابية بين الهند وباكستان، وذلك فى نبأ عاجل بثته فضائية سكاى نيوز عربية.