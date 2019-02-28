اكتشاف عشرات الجثث من دون رؤوس في سوريا

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وأوضح عفرين، أن قوات روسيا الديمقراطية تعتقد أن الجثث تخص "إيزيديين كانوا محتجزين لدى داعش".
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، أنها حررت العشرات من مقاتليها الذين كانوا في قبضة تنظيم "داعش" في بلدة الباغوز، ويبلغ عددهم 24.
ويتحصن مسلحو "داعش" في جيب صغير بالقرب من الحدود العراقية منذ طردهم من غالبية الأراضي شمالي سوريا قبل عامين.
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