حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل بعد تحقيق الأمم المتحدة في غزة

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© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
وقال باسم نعيم وهو مسؤول رفيع المستوى في الحركة: "ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المحتلين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها ضد الفلسطينيين".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي اتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، بأنه ينطوي على الأكاذيب والكراهية لإسرائيل، وعبّر عن رفض إسرائيل للتقرير الذي صدر صباح اليوم الخميس في جنيف جملةً وتفصيلاً.
وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه "إسرائيل ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي جملة وتفصيلا. المجلس سجل أرقاما قياسية جديدة بما يتعلق بالنفاق وبالأكاذيب وهو يعمل بناءً على كراهية مهووسة لإسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
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