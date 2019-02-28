مكافحة_المخدرات: القبض على شخصين لترويجهما 75 كلجم من الحشيش بـ #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مكافحة المخدرات وذلك في حسابها «بتويتر»، أنها تمكنت من القبض على شخصين لترويجهما 75 كلجم من مادة الحشيش المخدر في عسير.

وتأتي هذه العملية امتداد لنجاحات رجال مكافحة المخدرات في تعقب المروجين، والقبض على ما بحوزتهم من مخدرات، بهدف حماية المجتمع من شرور هذه الآفة التي تستهدف الشباب تحديداً.