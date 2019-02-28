مركز محمد بن راشد للابتكار يحتفي بالمبتكرين

احتفى مركز محمد بن راشد للابتكار، الأربعاء، بالمبتكرين بالتزامن مع ختام فعاليات شهر الإمارات للابتكار في ساحة برج خليفة بدبي.

حضر الفعالية عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة الإمارات للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وممثلي المجالس التنفيذية في الإمارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص ووسائل الإعلام.

وشهدت الفعالية تقديم عرض مبتكر على واجهة برج خليفة بدأ بشعار شهر الإمارات للابتكار "الابتكار يبدأ بك" وعرض تفاعلي لأهم محطات شهر الإمارات للابتكار وصور عكست أجواء الفعاليات التي تم تنظيمها في جميع الإمارات.

وأكدت عهود الرومي أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز الابتكار وتحويله لمنهج عمل وثقافة مجتمع ويمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن شهر الإمارات للابتكار أصبح منصة لتحفيز الابتكار وإلهام أصحاب المواهب والعقول لتقديم تجارب تسهم في تطوير الحلول للتحديات.

وأشادت بجهود المجالس التنفيذية في مختلف أنحاء الإمارات واللجنة التنسيقية لشهر الإمارات للابتكار ومبادرات الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وبالدور الفاعل والمهم لوسائل الإعلام في نقل وتغطية الفعاليات ما كان له الأثر الأكبر في إنجاح هذا الحدث الوطني.

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وقالت هدى الهاشمي إن شهر الإمارات للابتكار شهد تنظيم أكثر من 1000 فعالية متنوعة بداية من أول فبراير/شباط وحتى نهاية الشهر تحت إشراف المجالس التنفيذية وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والطلاب والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن فعاليات الشهر شهدت عرض الكثير من الابتكارات المتنوعة والمتخصصة التي قدمت حلولا لأهم التحديات ومهدت لتحقيق أهداف الشهر في الانتقال من مرحلة تشكيل ثقافة الابتكار إلى مرحلة تطبيق الابتكارات على أرض الواقع.

فعاليات شهر الإمارات للابتكار نظمت على 4 مراحل بدأت في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير/شباط ثم في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين في الفترة من 8 - إلى 14 فبراير/شباط، وانتقلت إلى رأس الخيمة والفجيرة في الفترة من 15 إلى 21 فبراير/شباط لتختتم الفعاليات في دبي في الفترة من 23 إلى 28 فبراير/شباط.

وشهدت الفعاليات تنظيم معارض للابتكارات وجلسات علمية وورش عمل شارك فيها أفراد المجتمع من طلبة وباحثين ومبتكرين، وقدمها نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات، وتميزت الحلول والابتكارات بالتخصصية ومعالجتها لأبرز التحديات، مثل الابتكارات الخاصة بالأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات.

كما شهدت الفعاليات عقد عدد من المحاضرات العلمية بمشاركة خبراء وعلماء وأكاديميين من مختلف المؤسسات العلمية في الإمارات، هدفت إلى الوصول لجميع فئات المجتمع وتعزيز ثقافة الابتكار في أوساطه.