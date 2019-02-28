أمريكية تنفق 30 ألف دولار لتشبه ميجان ماركل

أنفقت محامية أمريكية نحو 30 ألف دولار على عملية تجميل؛ لتصبح شبيهة بدوقة ساسكس، ميجان ماركل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المحامية الأمريكية إكزوتشيتل جرير، 36 عاما، أم لـ3 أطفال، نشرت صورها لتتباهى بالتحول المذهل الذي وصلت إليه عقب خضوعها إلى عملية تجميل، شملت شفط دهون وترقيع دهون وتجميل أنف، أملا في أن تشبه زوجة الأمير هاري وتصبح حياتها أفضل.

وقالت جرير، قبل خضوعها للعملية، إنها تعتقد أن ماركل سيدة جميلة وتريد أن تصبح ملامحها مثلها، وما شجعها على اتخاذ هذه الخطوة أن كثيرين يقولون إنها تشبهها بالفعل، مضيفة أنها تحب مشاهدة ماركل وهي تلعب دور المحامية راشيل زاين في حلقات قديمة من المسلسل الدرامي Suits.

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وتابعت: "تغير جسدي كثيرا منذ أن رزقت بطفلي الثاني، وانخفضت ثقتي بنفسي"، موضحة أن عملية التجميل قد تساعد في تعزيز ثقتها في نفسها فيما يتعلق بشكلها الخارجي.

ولجأت جرير إلى مساعدة الدكتور فرانكلين روز، جراح التجميل الشهير الذي أجرى عمليتي تجميل للسيدتين جيني ستيوارت وسارة شميت العام الماضي؛ لتشبها إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الطبيب الشهير إن هناك مفهوما خاطئا عن عمليات التجميل، إذ يعتقد الناس أنه يمكن للجراح أخذ وجه أحدهم وجعله مطابقا تماما لوجه شخص آخر، لكن ما يفعله جراحو التجميل في الواقع هو محاولة تعديل بعض الأمور قليلا؛ لجعل الشخص يشبه من يريد أكثر.