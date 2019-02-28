دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Z6 Pro القادم من لينوفو يدعم شبكات الجيل الخامس ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة لينوفو خلال مؤتمر برشلونة اللمحات الأولى لإصداراها المقبل Z6 Pro الذي يأتي وفقاً لتصريحات الشركة بميزة دعم شبكات الجيل الخامس كما يضم كاميرة HyperVision.

بعد أن عقدت لينوفو مؤتمرها الخاص في MWC قدمت الشركة عرض تقديمي جديد كشفت من خلاله عن اللمحات الرئيسية لإصدارها المميز القادم Z6 Pro.

وقد أوضح المتحدث باسم لينوفو التغيير الذي سيطرأ مع إنتشار تقنية 5G في الهواتف الذكية، وهو السبب الذي يدفع لينوفو أيضاً لمواكبة هذا التغيير والإستعداد بإصدار جديد من الهواتف الذكية يتوافق مع إحتياجات سوق الهاتف خلال الفترة القادمة.

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كما أكدت على أن هاتف Lenovo Z6 Pro سيدعم شبكات الجيل الخامس إلى جانب تقنية جديدة في الكاميرة أيضاً تعرف ب HyperVision والتي تستهدف تسجيل الفيديو، حيث تستخدم هذه التقنية للمرة الأولى من لينوفو في هاتفها القادم، ومن المتوقع أن تكشف الشركة أيضاً تفاصيل أكثر عن هذه التقنية لاحقاً.

أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Z6 Pro خلال شهر يوينو، حيث من المقرر أن تستعرض لينوفو تقنية الكاميرة خلال الحدث.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Z6 Pro القادم من لينوفو يدعم شبكات الجيل الخامس ظهر على التقنية بلا حدود.