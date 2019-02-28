دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم

أعلنت شركة ساميانج عن عدستها الجديدة الواسعة جداً XP 10mm بفتحة f / 3.5 وهي أوسع عدسة برايم مستقيمة تم صناعتها حتى الآن، متفوقة على عدسة Laus 12mm بفتحة f / 2.8 التي تنتجها شركة Venus Optics، وهي تقدم نفس البعد البؤري مثل عدسة Laowa 10-18mm بفتحة متغيرة f / 4.5-5.6 FE، وهي عدسة زوم وليست عدسة برايم.

© alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم

تم تصميم عدسة ساميانج XP 10mm الجديدة للعمل مع كاميرات فل فريم، حيث توفر العدسة زاوية عرض “خالية من التشوه” تبلغ 130 درجة وهي مناسبة لجميع انواع التصوير مثل المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية.

© alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم

تقول ساميانج أن الجودة البصرية لعدسة XP 10mm جيدة بما فيه الكفاية للكاميرات التي تلتقط صورًا بوضوح يزيد عن 50 ميغابكسل أو لتصوير الفيديو بجودة 8K.

© alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم

تشتمل ميزات ومواصفات العدسة على 18 عنصر زجاجي في 11 مجموعة مع حد ادنى لمسافة التركيز يبلغ 26 سم وتقنية طلاء فائقة الدقة لتقليل التوهج والظلال.

في ما يلي بعض الصور التي تم التقاطها باستخدام عدسة Samyang XP 10mm:

© alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم © alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم © alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم © alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم © alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم © alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم © alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم © alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم © alqiyady ساميانج XP 10mm أوسع عدسة مستقيمة في العالم * سعر وتوافر عدسة عدسة Samyang XP 10mm

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سوف تتوفر عدسة ساميانج / روكينون XP 10mm f / 3.5 في فصل الربيع من هذا العام بأنظمة تثبيت كانون EF-mount بسعر يبلغ 1250$ دولار أمريكي، أي ما يعادل: 4,590 درهم اماراتي / 4,685 ريال سعودي / 380 دينار كويتي/ 4,550 ريال قطري / 21,915 جنيه مصري.

وسيتم اطلاق العدسة بنظام تثبيت نيكون F-mount بعد بضعة أشهر من الآن.

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