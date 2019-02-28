دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تقنية شحن سريعة في هاتف vivo iQOO ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تقنية شحن هاتف vivo iQOO التي تدعم شحن كامل للهاتف خلال 50 دقيقة فقط.

أعلنت شركة vivo خلال الفترة الماضية عن علامتها التجارية الجديدة iQOO، حيث من المقرر أن ينطلق الإصدار الأول للعلامة الفرعية في الأول من شهر مارس.

وقد كشف بالفعل عن بعض مواصفات هاتف iQOO المنتظر، الذي يأتي بتقنية الشحن السريع في شاحن بقدرة 44W، حيث إستعرضت الصور التي تم تسريبها مؤخراً الآداء السريع لتقنية الشحن التي تدعم شحن كامل للهاتف في أقل من 50 دقيقة.

كما تكشف الصور عن تقدم شحن الهاتف من صفر إلى 100% في 46 دقيقة، وشحن الهاتف بنسبة 50% في 16 دقيقة فقط، حيث تأتي التقنية الجديدة للشحن السريع بعنوان vivo Super FlashCharge.

يذكر أن تسريبات TENAA كشفت خلال الفترة الماضية عن بعض مواصفات هاتف iQOO الذي يأتي بنموذجين إلى الأسواق حيث يظهر في التسريبات برمزي V1824BA و V1824A، كما رصد نموذج V1824BA من الهاتف من جديد في Geekbench مع رقاقة معالج Snapdragon 855، ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android Pie.

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من جانب أخر أكدت علامة iQOO الفرعية على أن هذا الإصدار يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يدعم تقنية Super HDR في الشاشة، ويدعم سعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع منفذ USB C.

أيضاً في تسريبات أخرى كشف عن حجم شاشة هاتف iQOO التي تصل إلى 6.41 إنش في شاشة AMOLED مميزة بجودة عرض Full-HD بلس مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

وفي مواصفات الكاميرة يضم هاتف iQOO كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر 13، و12، و2 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمعرفة تفاصيل أكثر عن هاتف vivo iQOO القادم.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تقنية شحن سريعة في هاتف vivo iQOO ظهر على التقنية بلا حدود.