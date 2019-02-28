شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لتعزيز العمل العربى المشترك حفاظا على الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز العمل العربى المشترك وتكثيف الجهود وتكاتف الإمكانات؛ حفاظًا على الصحة العامة والتماسك ومنع انتشار الأوبئة، مشددة على ضرورة العمل أيضًا على تطبيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار.

جاء ذلك فى كلمة عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية الـ (51) لمجلس وزراء الصحة العرب التى عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة وزراء الصحة العرب أو من يمثلهم.

وقدم "العويس" فى كلمته خالص التعازى لمصر فى ضحايا حادث القطار بمحطة مصر، سائلًا الله أن يتقبلهم من الصالحين ويُلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وقال "العويس" إن الدورة الحالية للمجلس تنعقد كما سابقاتها فى ظل ظروف صعبة بالغة الحساسية والدقة تمر بها الدول العربية الشقيقة.

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واضاف: "نظرًا لهذه الأوضاع لابد من تعزيز العمل العربى المشترك وتكثيف الجهود وتكاتف الإمكانات حفاظًا على الصحة العامة والتماسك ومنع انتشار الأوبئة والعمل على تطبيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار".

وأشار إلى أن العالم يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة فى تاريخ البشرية هى الثورة الصناعية الرابعة وما تنطوى عليها من تقدم تكنولوجى سارع فى عملية التطور فى كثير من مناحى الحياة وفتح آفاق رحبة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، موضحًا أن هذا التقدم فرض تحديات جديدة تتطلب رؤى إبداعية لمواكبة روح العصر ومستجداته.

وقال العويس: "إن مواكبة التقدم المتسارع الذى أحرزته البشرية يتطلب تعزيز جهودنا ووضع الإمكانات المشتركة كافة من أجل الاستجابة الفاعلة للتطورات الحديثة فى العلوم الطبية التطبيقية كالعوامل البيولوجية والذكاء الاصطناعى وثورة علم الجينات وغيرها من هذه المواضيع التى ينبغى أن نعد لها بشكل جيد وأن نعمل على تغيير أنماط التعلم والتدريب والتأهيل السائدة فى بلداننا لترقى إلى مستوى هذا التطور".