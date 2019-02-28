شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الباكستانية: وزير خارجية السعودية سيصل البلاد برسالة من ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشى للتلفزيون الحكومى اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يزور نظيره السعودى البلاد حاملا رسالة خاصة من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان. كان ولى العهد قام بزيارة لباكستان والهند هذا الشهر.

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