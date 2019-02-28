شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: زيارة محمد بن زايد لسنغافورة مثمرة والإمارات شريكها الأول فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن سنغافورة نظمت مراسم استقبال حافلة للشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الإمارات هى الشريك الأول لسنغافورة.

وقال قرقاش:"مراسم استقبال حافلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الاستانة الرئاسي في سنغافورة، ولقاؤه مع الرئيسة حليمة يعقوب مثمر وإيجابي، الامارات هي الشريك الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط".



أنور قرقاش

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والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:" لقد سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء فخامة حليمة يعقوب، حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، وثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقا وتميزا".